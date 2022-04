Anlass für die neue Verkaufswelle sind Zinsängste. Die US-Notenbank hatte vergangene Woche drastische Zinserhöhungen und eine Verringerung der Bilanzsumme signalisiert, um den Preisdruck zu dämpfen. Zudem belasteten die Ängste vor massiven negativen Folgen des Krieges in der Ukraine und vor den coronabedingten Abriegelungen in China.

Der deutsche Aktienmarkt war am Montag mit Verlusten in die verkürzte Karwoche gestartet. Stark unter Druck gerieten vor allem Internet- und Technologiewerte. Der Dax verlor bis zum Xetra-Schluss (17.30 Uhr) rund 0,6 Prozent auf 14.193 Punkte, baute seine Verluste im späten Handel dann aber weiter aus.

Konjunktursorgen und steigende Renditen an den Anleihemärkten haben den US-Aktienmarkt zum Wochenstart belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag zu Handelsschluss um 1,19 Prozent auf 34.308 Punkte. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 1,69 Prozent auf 4413 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 2,35 Prozent auf 13.990 Punkte ab. Tech-Werte leiden gerade besonders unter anziehenden Anleiherenditen.

Warner Media und AT&T fusionieren zu WBD

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von AT&T und jene der ausgegliederten und mit Discovery zusammengeführten Sparte Warner Media im Blickpunkt. Die Papiere des fusionierten Medienkonzerns Warner Bros Discovery (WBD) wurden an diesem Montag erstmals gehandelt und stiegen im Vergleich zum ersten Kurs (24,08 US-Dollar) zuletzt um 4,3 Prozent.

Überwiegend Verluste in Asien

Konjunktur- und Inflationssorgen haben auch am Dienstag auf die Stimmung an den Börsen Asiens gedrückt. Der japanische Nikkei-Index notierte zuletzt 1,9 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,5 Prozent nach unten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland schaffte hingegen den Sprung ins Plus und stieg zuletzt um 0,4 Prozent.

Bitcoin kämpft mit der Marke von 40.000 Dollar

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin steht weiter unter Druck. Die Cyberdevise verlor am Montag zeitweise rund 7 Prozent und fiel unter die psychologisch wichtige runde Marke von 40.000 US-Dollar. Zuletzt notierte der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp wieder knapp unter der Marke von 40.000 US-Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Seit Ende März, als der Bitcoin zeitweise bei 48.000 US-Dollar notierte, hat die weltweit wichtigste Kryptodevise rund 20 Prozent an Wert verloren.