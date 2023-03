Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch dürfte am deutschen Aktienmarkt zunächst die Luft heraus sein. Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wenig verändert starten. Am Mittwoch schloss er 0,5 Prozent höher bei 15.631,9 Punkten.