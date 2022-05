Positive Vorgaben der Übersee-Börsen haben den Dax am Dienstag wieder über 14.000 Punkte steigen lassen. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,98 Prozent auf 14 100,64 Punkte zu. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,01 Prozent auf 29 224,25 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,93 Prozent auf 3719,77 Zähler.

"Der Dax kämpft gegen seinen Abwärtstrend", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager vom Vermögensverwalter QC Partners. Für Zuversicht sorgte die Aussicht auf ein Auslaufen der Corona-Restriktionen in China im Zuge gesunkener Infektionszahlen.

Am Nachmittag stehen neue US-Konjunkturdaten im Fokus. Zu Wochenbeginn hatten Daten aus China und mit dem Empire-State-Index ein Stimmungsindikator für die US-Industrie enttäuscht. Dagegen seien von den Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktionsdaten aus den USA keine herben Stimmungsdämpfer zu erwarten, schrieben die Experten der Landesbank Helaba.

Daimler Truck erhöht Prognose Außerdem legten einige Unternehmen Geschäftszahlen vor. Der Lkw-Bauer Daimler Truck fuhr im ersten Quartal überraschend viel Geschäft ein und schraubte die Jahresziele trotz Lieferschwierigkeiten und Ukraine-Krieg nach oben. Ein Händler lobte, Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) überraschten ebenso positiv wie der angehobene Ausblick. Aktien des Dax-Konzerns legten zu.

Aus dem MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen berichtete Grand City Properties. Für das Gesamtjahr strebt der Wohnimmobilienkonzern ein weiteres Wachstum an. Derweil wird die im Nebenwerte-Index SDax gelistete Hornbach Holding nach einem erfolgreichen Jahr vorsichtiger. Sie gehörte mit ihrer Baumarktkette zu einem der Corona-Profiteure: Während der Lockdowns entdeckten die Menschen ihr Zuhause neu, sodass sich in den Corona-Jahren ein Trend zum Verschönern und Erneuern des eigenen Heims entwickelte. Die ungebrochen hohe Nachfrage kam dem Konzern auch im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende Februar) deutlich zugute, wie bereits mit Vorlage der Eckdaten Mitte März bekannt geworden war.

Wachstumssorgen dämpfen Erholung in den USA Geprägt von einem unruhigen Hin und Her hat sich der US-Aktienmarkt am Montag schwergetan. Nach der deutlichen Erholung vom Freitag überschatteten nun wieder Wachstumssorgen angesichts schwacher Konjunkturdaten aus China und den USA. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Handelsschluss 0,08 Prozent höher auf 32.223 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,39 Prozent auf 4008 Zähler nach. Die Twitter-Aktie beendete den Tag im US-Handel mit einem Minus von gut 8 Prozent bei 37,38 Dollar. Das ist weit entfernt von den 54,20 Dollar je Aktie, die Elon Musk bisher den Anteilseignern von Twitter in Aussicht stellt. Der Chef des Elektroautobauers Tesla brachte zuvor einen niedrigeren Preis für die geplante Twitter-Übernahme ins Spiel.

Anleger in Asien kommen zurück an die Börsen Die Anleger in Asien wagen sich am Dienstag trotz schlechter Wirtschaftsdaten zurück an die Börsen. Wirtschaftsdaten aus China hatten zu Wochenauftakt Befürchtungen verstärkt, dass die globale wirtschaftliche Erholung fragiler sein könnte als erwartet und der strikte Lockdown in Teilen der Volksrepublik globale Auswirkungen auf die Inflation hat. "Eine wesentliche Folge der chinesischen Produktionsstopps für den Rest der Welt sind die Auswirkungen auf die Inflation. Schließlich war die Inflation – und die Reaktion der Zentralbanken – in diesem Jahr ein starker Gegenwind für die globalen Anleihen- und Aktienmärkte", schrieben die Analysten von Capital Economics in einer Mitteilung.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 26.676 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1866 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Bitcoin nähert sich wieder 30.500 Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin geriet zu Wochenbeginn wieder unter Druck. In der Nacht zum Dienstag erholte sich die Cyberdevise aber wieder und notierte auf der Handelsplattform Bitstamp am Dienstag fast 3 Prozent im Plus bei 30.410 US-Dollar. Vergangene Woche war sie auf 26.283 US-Dollar gefallen. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Seitdem hat sich die Bewertung mehr als halbiert.

Ölpreise geben leicht nach Die Ölpreise haben am Dienstag leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,83 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 53 Cent auf 113,67 Dollar.

Für etwas Hoffnung sorgte am Ölmarkt die Aussicht auf weniger Corona-Beschränkungen in China. In der Wirtschaftsmetropole Shanghai wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet, was als Bedingung für eine Milderung der scharfen Virus-Maßnahmen gilt. Seit Wochen geht die politische Führung mit strengen Ausgangssperren gegen die Verbreitung des Virus vor, was für die Wirtschaft eine schwere Belastung darstellt. China ist einer der größten Ölverbraucher der Welt. Nach wie vor befinden sich die Ölpreise auf sehr hohem Niveau. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat an den Rohstoffmärkten zu hoher Verunsicherung und einem deutlich geringeren Angebot an Rohöl geführt. Hintergrund sind zahlreiche Sanktionen vornehmlich westlicher Länder gegen Russland, das eines der größten Ölförderländer der Welt ist.