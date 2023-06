Uneinheitliche Richtung in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die insgesamt eher freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten sorgte nicht für Schwung.

In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,5 Prozent. Chinas Börsen hielten sich am Morgen gut, auch wenn der Einkaufsmanagerindex (PMI) im dritten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle lag. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai legte im späten Handel um rund 0,9 Prozent zu, während in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong der Hang-Seng-Index auf der Stelle trat.