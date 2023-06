Börse Dax trotzt Tech-Schwäche in den USA

In New York war bis Mitte des Monats der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 der Gesamtmarkt auf das höchste Niveau seit Anfang 2022 davongerannt. Die Investoren zögerten aber mittlerweile, weil sie mit weiteren US-Leitzinserhöhungen rechneten, hieß es bei der Commerzbank. Die Schwäche am US-Aktienmarkt wird am Morgen durch Kursgewinne in China abgefedert. Premierminister Li Qiang sieht das Land in Richtung Wachstumsziele auf einem guten Weg.

Letztlich schloss der Leitindex Dow Jones mit einem Minus hauchdünnen Minus von 0,04 Prozent bei 33.714,71 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den größten Wochenverlust seit Anfang März verbucht. Der marktbreite S&P 500 sank am Montag um 0,45 Prozent auf 4328,82 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor deutlicher 1,36 Prozent auf 14.689,02 Punkte.