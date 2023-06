Börse Dax tritt auf der Stelle, TSMC-Aktie gibt nach

Und auch Aktien von Chipunternehmen könnten einen Blick wert sein, nachdem der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC etwas vorsichtiger auf seine Investitionspläne 2023 wurde. Zuletzt gab das Papier fast ein Prozent nach.

Zudem fielen die Papiere der Deutschen Pfandbriefbank vorbörslich. Hier belastete ein negativer Analystenkommentar der Citigroup.

Apple treibt Nasdaq auf Rekordhoch

Die jüngste Euphorie an den US-Börsen über das Ende des US-Schuldendramas ist am Montag wieder der Normalität gewichen. Die Anleger zogen sich an der Wall Street auch wegen enttäuschender Wirtschaftsdaten zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der am Freitag mehr als 2 Prozent gewonnen hatte, gab nun um 0,6 Prozent auf 33.563 Punkte nach. Besonders im Blickfeld stand zum Wochenstart wieder der Technologiesektor. Zeitweise angetrieben von den rekordhohen Apple-Aktien festigte der Nasdaq 100 sein höchstes Niveau seit mehr als einem Jahr. Während es bei Apple nach der Vorstellung einer Computer-Brille zu Gewinnmitnahmen kam , blieb für den Nasdaq-Index noch ein knappes Plus von 0,07 Prozent auf 14 556,50 Punkte übrig. Der S&P 500 folgte dem Dow um 0,2 Prozent auf 4274 Zähler nach unten. Am Markt hieß es, nach dem Nasdaq-100-Index sei auch der marktbreit aufgestellte Auswahlindex nun an der Schwelle dazu, in einen "Bullenmarkt" einzutreten. Dieser definiert sich mit einem Anstieg um mindestens 20 Prozent in einem gewissen Zeitraum. Gemessen am Schlusskurs-Tief vom Oktober 2022 fehlten ihm am Ende einige Punkte.