Keine einheitliche Richtung in Asien

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan etwas stärker nach unten ging und in China ein wenig, zogen die Kurse in Hongkong und Indien an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab rund 0,7 Prozent nach. In China gab der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, im späten Handel minimal nach.

Kursgewinne gab es dagegen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Dort stieg der Hang-Seng-Index zuletzt um etwas mehr als ein Prozent. In Indien und Südkorea ging es etwas nach oben.