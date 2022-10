Vor allem die neuesten US-Inflationszahlen werfen schon ihre Schatten voraus. Der Kampf gegen die hohe Teuerung ist derzeit das Hauptanliegen der Notenbank Fed. Dafür ist sie bereit, hohen wirtschaftlichen Schaden durch steigende Kosten für Kredite und Finanzierungen in Kauf zu nehmen. Laut der Präsidentin der regionalen Notenbank von Cleveland, Loretta Mester, muss die Fed die Zinsen weiter anheben und darf sich nicht selbstzufrieden geben.

Asien-Börsen mit Verlusten

Ein starker US-Dollar, die anstehenden US-Inflationsdaten und die Instabilität des britischen Anleihemarktes drücken am Mittwoch auch die Börsen in Asien ins Minus. "Im Vereinigten Königreich ist die Inflation bereits hoch, und das Kwarteng-Paket für die Finanzpolitik dürfte sie noch weiter in die Höhe treiben", sagte Damien Boey von Barrenjoey in Sydney. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.364 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1871 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.