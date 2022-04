Börse Dax startet Erholungsversuch

Der Dax dürfte am Freitag erneut einen Erholungsversuch starten und damit der Stabilisierung der US-Börsen folgen. Knapp eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex ein Plus von einem Prozent auf 14.224 Punkte. Damit würde sich das deutsche Börsenbarometer wieder deutlich von der 14.000-Punkte-Marke nach oben hin absetzen. In deren Nähe war es zuletzt zurückgefallen. Auf Wochensicht liegt der Dax aktuell 1,5 Prozent im Minus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag ebenfalls etwas höher erwartet.

An der Wall Street gelang dem Dow Jones Industrial und den Nasdaq-Indizes nach einem schwachen Start den Dreh ins Plus. Laut Stephen Innes von SPI Asset Management half vor allem die Entspannung am Ölmarkt mit sinkenden Preisen. Die Internationale Energieagentur (IEA) gab am Vortag weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven frei, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten zu mildern.

Zudem gehen die Anleger laut Innes recht zuversichtlich in die kommende Woche startende Berichtssaison zum ersten Quartal. Wie üblich werden Banken die ersten sein, die ihre Zahlen vorlegen, und angesichts der Zinswende in den USA herrsche für diese Branche Optimismus. Insgesamt bleibe die Lage am Markt aber vor dem Hintergrund von Inflation und Rezessionssorgen schwierig, so der Marktexperte. Bitcoin unter 44.000 US-Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin notierte zuletzt bei 43.516 Dollar. Die Kryptowährung befindet sich seit Tagen im Sinkflug.

Ölpreise legen nach Kursrutsch leicht zu Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel etwas von ihren Vortagsverlusten erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,90 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmaß auf 96,37 Dollar.

Die Ölpreise haben zuletzt einen großen Teil ihrer Aufschläge seit Ausbruch des Ukraine-Krieges abgegeben. Sie liegen aber immer noch deutlich höher als zu Jahresbeginn. Schon vor der Invasion Russlands waren die Erdölpreise spürbar gestiegen. Russland ist einer der weltgrößten Erdölförderer.

Zum jetzigen Preisrückgang tragen einige Faktoren bei. Zum einen haben große Verbrauchsländer, vereinigt in der Internationalen Energieagentur (IEA), bereits zweimal Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben, um dem Preisanstieg etwas entgegenzusetzen. Zum anderen scheint das rigorose Vorgehen Chinas gegen regionale Corona-Ausbrüche zunehmend zum wirtschaftlichen Problem zu werden. Darüber hinaus nehmen an den Märkten die Befürchtungen zu, dass die erwartete Straffung der US-Geldpolitik erhebliche konjunkturelle Bremsspuren mit sich bringt.

Am deutschen Markt gibt es zurzeit nur wenige Nachrichten zu Einzelwerten. Im Dax wird der Vorstandschef der Deutschen Post, Frank Appel, künftig auch den Aufsichtsrat der Deutschen Telekom führen. Er wurde am Vorabend durch das Kontrollgremium des größten deutschen Telekommunikationskonzerns im Anschluss an die Hauptversammlung zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Zudem wird die T-Aktie am Freitag ex Dividende von 64 Cent je Aktie gehandelt, während bei der Deutschen Post der Aktienrückkauf beginnt.

Positiv für die Aktie von Volkswagen könnte laut einem Händler gewertet werden, dass der größte europäische Autobauer aus Wolfsburg seine Batterieproduktion in den USA ausbauen will. Ziel sei es, die Produktion von Elektrofahrzeugen in den USA zu erhöhen und Tesla herauszufordern. Weniger gut ankommen dürften ihm zufolge dagegen die bestätigten Pläne für einen möglichen Einstieg in die Formel 1 der Töchter Audi und Porsche. Die VW-Aktie legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Donnerstag leicht zu. Der Händler verwies zudem auf einen möglichen Kurstreiber für die Aktie von Hugo Boss, die auf Tradegate zumindest vorbörslich bereits positiv reagierte: Die Fraser Group hatte Ende März ihre Beteiligung an dem Modeunternehmen aus dem MDax direkt und indirekt Ende März von 17,9 auf 23,2 Prozent erhöht.