Börse Dax kaum verändert - Warten auf US-Inflationsdaten

Am Aktienmarkt herrscht weiter Zurückhaltung. Der Dax legt am Mittwochmorgen leicht zu und notiert unter 16.000 Punkten. Die Wall Street schloss am Vorabend leicht im Minus. Anleger warten gespannt auf die Verbraucherpreiszahlen der USA am Nachmittag.