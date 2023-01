Der Dax dürfte in der neuen Woche zunächst an seinen starken Jahresauftakt anknüpfen. Händler und Banken berechneten für den Leitindex zum Xetra-Handelsstart ein Plus von 0,64 Prozent auf 14.704 Punkte. Damit testet das Börsenbarometer das Zwischenhoch vom Juni vergangenen Jahres, nachdem es in der ersten Woche 2023 um fast 5 Prozent zugelegt hat. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird 0,5 Prozent im Plus erwartet.