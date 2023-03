Börse Dax stagniert vor Powell-Rede, Zalando springt

Moderate Gewinne in den USA

In den USA verlor die kräftige Börsenerholung am Montag nach dem europäischen Handelsende bereits an Schwung. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach seiner starken Vorwoche nur etwas weiter zugelegt. Auch ansonsten hielten sich am Montag die Bewegungen an der Wall Street in engen Grenzen, nachdem die jüngst gesunkenen Renditen im Anleihehandel wieder ein wenig anzogen hatten. Vor dem Auftritt Powells vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag agierten die Anleger vorsichtig. Der Dow legte am Ende um 0,12 Prozent auf 33.431 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,07 Prozent auf 4048 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,1 Prozent auf 12.302Punkte.