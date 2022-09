Asien-Börsen leicht im Plus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag größtenteils zugelegt. In Tokio zog der japanische 225 Werte umfassende Nikkei-Index minimal auf 27.640 Punkte an und setzte damit seine Stabilisierung vom Montag fort. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands kletterte zuletzt um circa 0,6 Prozent und erholte sich damit etwas von den jüngsten Verlusten. Anders sieht es dagegen in der Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Der dortige Leitindex Hang-Seng-Index verlor im späten Handel 0,3 Prozent.