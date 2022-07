Feiertag in den USA

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag nach einem wechselhaften Kursverlauf mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte am letzten Handelstag vor dem verlängerten Wochenende letztlich ein Plus von 1,05 Prozent auf 31.097 Punkte. Auf Wochensicht ist das dennoch ein Verlust von 1,3 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,06 Prozent auf 3825 Zähler bergauf. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,71 Prozent auf 11.586 Punkte, was aber einen Wochenverlust von 4,3 Prozent bedeutet. An diesem Montag findet in New York wegen des US-Unabhängigkeitstags (Independence Day) kein Börsenhandel statt.