Der Dax kann am Freitag zumindest vorerst wohl ein erneutes Absacken unter die Marke von 13.000 Punkten abwenden. Nach der erneuten Verkaufswelle, die den Leitindex am Vortag wieder erfasst hatte, dürfte er am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex kurz vor Handelsbeginn gut 1 Prozent höher auf 13.167 Punkte. Am Donnerstag hatte er wegen Rezessionsängsten, die von drastischen Zinserhöhungen ausgelöst wurden, 3,3 Prozent auf 13.036 Punkte verloren.