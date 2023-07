Insgesamt herrscht derzeit allgemein Optimismus, was die Risiken für eine mögliche Rezession in der weltgrößten Volkswirtschaft betrifft. Zudem erwarten die meisten Marktakteure, dass die US-Notenbank nur noch einen Zinsschritt gehen wird, und zwar in der kommenden Woche, und dass dann der Zinserhöhungszyklus beendet wird.

Mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 35.061 Punkten beendete der Dow den Tag. Der S&P 500 stieg um 0,24 Prozent auf 4565 Zähler, während der Nasdaq 100 um 0,09 Prozent auf 15.826 Zähler nachgab.