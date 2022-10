Am US-Bondmarkt gab die Rendite zehnjähriger US-Papiere deutlich nach. "Die Aktien steigen, während die Zinsen fallen", schrieb Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Angesichts zuletzt schwacher Konjunkturdaten könnte die US-Notenbank Fed das Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln. Gleichzeitig durchkreuzten die Quartalsberichte von UPS und General Motors nicht die generell optimistischen Aussichten für die Unternehmen in den USA, so der Marktexperte.

Gewinne auch in Asien

Asiatischen Aktien legten am Mittwoch ebenfalls zu. Anleger klammern sich auch hier an die Hoffnung, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen in den USA und weltweit verlangsamen wird. Die US-Futures fielen jedoch nach enttäuschenden Ergebnissen der Tech-Giganten Alphabet und Microsoft. "Nach dem Motto schlechte (wirtschaftliche) Nachrichten sind gute Nachrichten (für die Risikomärkte), sonnen sich die US-Aktien weiterhin im Glanz der Andeutungen vom letzten Freitag, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen verringern wird", sagte Ray Attrill, Leiter der FX-Strategie bei der National Australia Bank in Sydney, in einer Mitteilung.