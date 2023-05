In China drückten die Konjunkturdaten der Industrieunternehmen auf die Stimmung. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor ein halbes Prozent.

Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Anfang Mai

Die Digitalwährung Bitcoin ist am Montag zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang Mai gestiegen und kletterte in der Spitze bis auf 28.447 US-Dollar. Zuletzt gab die Cyberdevise einen Teil ihrer Gewinne wieder ab und notierte bei 27.926 US-Dollar. Am Sonntagmorgen hatte der Bitcoin noch rund 26.800 Dollar gekostet. Auch hier sorgte die Entwicklung im US-Schuldenstreit für Kursgewinne. Im November 2022 war die Währung unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX von über 21.000 US-Dollar auf rund 16.000 US-Dollar eingebrochen. Ein Jahr zuvor erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.