Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners rückt im Dax bereits das Jahrestief bei 12.390 Punkten in den Fokus. "Bei einem Unterschreiten des Jahrestiefs würden die runde Marke von 12.000 und anschließend das Verlaufstief aus dem Oktober 2020 mit 11.450 Punkte ins Blickfeld rücken", so der Experte. Als aktuell weiteren Risikofaktor sieht er aber die italienischen Parlamentswahlen am Sonntag.

An der Wall Street schlossen die Indizes erneut im Minus. Die erneute kräftige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed vom Vortag hatte den Börsianern am Donnerstag noch in den Gliedern gesteckt. Zu schwer wiegen die steigenden Zinsen, die die Konjunktur abzuwürgen drohen. Am Anleihemarkt stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ein Hoch seit elf Jahren.