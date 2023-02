Nach der Erholung im späten Handel am Freitag zeichnet sich am Montag im Dax angesichts wieder aufkommender Zinssorgen ein neuerlicher Rücksetzer ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Handel 0,9 Prozent tiefer auf 15.344 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax mit 15.520 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit Mitte Februar 2022 erreicht. Damit hatte er seine Rallye zum Jahresauftakt auf 11,5 Prozent ausgebaut. In den USA war es am Freitag abwärts gegangen – vor allem für zuletzt besonders gefragte Technologiewerte.