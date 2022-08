Zum Wochenauftakt ist kaum Bewegung am deutschen Aktienmarkt. Der Leitindex Dax sank am Montag nach Eröffnung des Xetra-Handels um 0,05 Prozent auf 13.478 Punkte. Am Freitag hatte er unter anderem dank ermutigender Firmenbilanzen 1,5 Prozent zugelegt. Der MDax stieg am Montagmorgen um 0,1 Prozent auf 27.393 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 0,1 Prozent.