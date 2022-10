Börse Dax schließt sich Kursfeuerwerk in New York an

Erst waren die Anleger in den USA geschockt, dann interpretierten sie die jüngsten US-Inflationsdaten doch positiv: So beflügeln schließlich satte Kursgewinne an der Wall Street am Freitag den Dax. Auch der Bitcoin und die Ölpreise steigen.