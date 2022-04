Börse Dax startet im Plus

Nach dem durchwachsenen Start in die verkürzte Handelswoche hat der Dax am Mittwoch den Handel mit Kursgewinnen begonnen. Der Leitindex startete mit einem Plus von 0.39 Prozent auf 14.209 Zähler. Auch der EuroStoxx dürfte zur Wochenmitte zulegen.

Börsianern zufolge stimmen die positiven US-Börsen vom Vorabend die Anleger auch hierzulande etwas mutiger. Der Dow Jones Industrial hatte die Kursgewinne im Verlauf ausgeweitet und fast auf Tageshoch geschlossen. Chartexperte Christoph Geyer sieht den Dax aber nur in einer Stabilisierungsphase: "Die Abwärtstrendlinie ist unverändert der Maßstab für die kommenden Tage."

Dax

Die langsam anlaufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen liefert durchwachsene Signale. Der Streaminganbieter Netflix musste erstmals seit mehr als zehn Jahren ein Quartal mit Kundenschwund verkraften. Die Aktie brach nachbörslich in den USA um mehr als ein Viertel ein. Experte Thomas Altmann von QC Partners glaubt aber, dass der Gesamtmarkt dies wegstecken kann: Er sieht darin in der abklingenden Pandemie ein Indiz für eine Normalisierung des Lebens. "Und das ist für den Großteil der börsennotierten Unternehmen positiv", so der Experte.

Zur Einschätzung von Altmann passen positive Signale des Chemiekonzerns Lanxess, der überraschend gut in das neue Jahr gestartet ist. Die Experten der UBS und des Analysehauses Jefferies verwiesen in ersten Kommentaren im Einklang auf ein besser als erwartetes operative Ergebnis (Ebitda). Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um fast fünf Prozent zu. Bei Delivery Hero geht es dagegen vorbörslich um mehr als ein Prozent bergab. Der Essenslieferdienst gilt wie Netflix als ehemaliger Gewinner der Pandemie. Die Wiederöffnung der Gastronomie belastet nun. Händler verwiesen darauf, dass der Wettbewerber Just Eat Takeaway wegen nachlassender Bestellungen seine diesjährige Prognose für das Bruttowarenvolumen kappte.

Die mittlerweile im MDax gelisteten Papiere von Siemens Energy verlieren vorbörslich 3,2 Prozent. Der Energietechnikkonzern leidet weiter unter seiner Windkrafttochter Gamesa. Wie auch diese prüft der Münchener Konzern daher nun seine Jahresprognose, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher erwartete der Vorstand eine vergleichbare Umsatzerlösentwicklung (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite von minus zwei bis plus drei Prozent und eine angepasste EBITA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereffekten in einer Bandbreite von plus zwei bis plus vier Prozent. Hintergrund für die Schwierigkeiten sei zum einen der Krieg gegen die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland, zum anderen nähmen die Auswirkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Situation in China zu.

Um 1,4 Prozent bergab geht es vorbörslich außerdem beim Gamesa-Konkurrenten Nordex. Hier wirkte es sich belastend aus, dass der Windkraftanlagen-Hersteller im ersten Quartal etwas weniger Aufträge verbucht hat als ein Jahr zuvor. Vertrauen in US-Wirtschaft gibt Kursen in New York Auftrieb In bester Laune haben sich am Dienstag die Anleger am New Yorker Aktienmarkt präsentiert. Sie vertrauen auf eine starke Wirtschaft der Vereinigten Staaten. Bedenken vor einer schnellen Straffung der heimischen Geldpolitik – nochmals angefacht von Aussagen des Präsidenten der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, der eine mögliche Anhebung des US-Leitzinses um gleich 0,75 Prozentpunkte ins Spiel brachte – trübten die gute Stimmung nicht. Aus der US-Bauwirtschaft kamen positive Signale, sie entwickelte sich im März trotz steigender Immobilienzinsen besser als erwartet.

Zum Handelsschluss gewann der Leitindex Dow Jones Industrial 1,45 Prozent auf 34 911,20 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,61 Prozent auf 4462,21 Punkte. Noch besser in Form war der technologielastige Nasdaq 100 mit plus 2,15 Prozent auf 14 210,26 Zähler. "Die vergangenen Monate waren für die Aktienmärkte turbulent", schrieb Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda in Bezug auf die hohe Inflation, die Aussicht auf schnellere Zinsanhebungen, das geringere Wachstum und den anhaltenden Krieg in der Ukraine. Doch in der ersten Phase der Berichtssaison zeigten sich nun die Aktienmärkte – und hier erneut die Börsen in den USA – einmal mehr von ihrer robusten Seite. Der Stratege Marko Kolanovic von JPMorgan hält auch die Stimmung und die Positionierung der Marktteilnehmer am Aktienmarkt inzwischen für zu pessimistisch und bleibt tendenziell "konstruktiv" für Aktien. Kurzfristig sei eine Rally möglich.

Nasdaq

Lockdowns in China belasten asiatische Börsen Die Anleger in Asien wägen am Mittwoch die möglichen Auswirkungen lokaler Lockdowns in China ab. "Corona-Lockdowns, Lieferverzögerungen und -rückstände könnten die Sorgen (über Chinas Handelsüberschuss) verstärkt haben", sagte Moh Siong Sim von der Bank of Singapore. Japans Wirtschaft verzeichnete im März durch die im Zuge des Ukraine-Krieges gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise ein größer als erwartetes Handelsdefizit. Die Märkte können sich auf keine gemeinsame Richtung einigen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent höher bei 27.135 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1910 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,1 Prozent. Bitcoin wieder leicht im Aufwind Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin pendelt weiter um die Marke von 41.000 US-Dollar. Am langen Osterwochenende rutschte die Cyberdevise wieder unter diese Marke, zuletzt notierte der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp aber wieder stärker bei 41.423 US-Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte die Kryptowährung noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Bitcoin

Ölpreise steigen um mehr als 1 Dollar Die Ölpreise haben sich am Mittwoch etwas von ihrem Kursrutsch am Vortag erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 108,59 US-Dollar. Das waren 1,34 Dollar mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,23 Dollar auf 103,79 Dollar.

Brent

Am Dienstag hatten die Ölpreise unter globalen Konjunktursorgen gelitten. Die Weltwirtschaft wird nach einer Prognose des Internationalen Währungsfonds in diesem Jahr wegen des Ukraine-Kriegs deutlich langsamer wachsen. Die leichte Erholung zur Wochenmitte begründeten Händler mit der Aussicht darauf, dass die Rohöl-Nachfrage in dem wichtigen Verbrauchsland China wieder anzieht. So haben Autohersteller und Supermärkte nach dem strikten Corona-Lockdown in der Wirtschaftsmetropole Shanghai damit begonnen, ihren Betrieb wieder aufzunehmen. Marktbeobachter verwiesen zudem auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Demnach habe ein Rückgang der Lagerbestände in der vergangenen Woche die Ölpreise etwas gestützt, wie Daten des Interessenverbandes American Petroleum Institute zeigten.