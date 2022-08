Mit Sorge blickten Anleger auch auf die chinesische Wirtschaft. Die von der Zentralbank gesenkten Kreditzinsen sowie Spekulationen auf weitere Kredithilfen für Immobilienentwickler rückten die Probleme des Sektors in den Fokus.

In Tokio fiel der Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 28.453 Punkte. Auf die Stimmung drückte, dass sich das Wachstum der Industrietätigkeit in Japan im August auf ein 19-Monats-Tief verlangsamt hat. Vor allem die höheren Rohstoff- und Energiekosten bremsten die Produktion aus. Unter Druck gerieten wie zuvor bereits an der Wall Street insbesondere Technologiewerte. Die Börse in Shanghai zeigte sich wenig verändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.