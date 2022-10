Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag dürfte der Dax am Freitag kaum von der Stelle kommen. Der deutsche Leitindex startete mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 12.433 Punkte in den Handel. Dank des starken Wochen- und Monatsbeginns steht der Dax auf Wochensicht gemessen am Vortagesschluss noch mit 2,9 Prozent im Plus. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Freitag ebenfalls um 0,3 Prozent bergab.