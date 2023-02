Außerdem verabschiedet sich der Industriegas-Riese Linde von der Frankfurter Börse. Das amerikanisch-deutsche Unternehmen wird künftig nur noch in New York gelistet sein. Am Freitagabend will die Deutsche Börse bekannt geben, wer den bisher schwersten Wert im Leitindex Dax ersetzt. Die Rückkehr der Commerzbank gilt inzwischen als sicher, nachdem sie gerade noch rechtzeitig schwarze Zahlen für das vergangene Jahr gemeldet hat – das ist eine wichtige Voraussetzung für einen Einzug in den Dax.