Niemand könne derzeit seriös sagen, ob es eine kurze Phase des Durchatmens oder der Beginn einer Korrektur sei. In New York waren die Indizes am Vortag nach schwachen Quartalszahlen einiger Unternehmen wie American Express, AT&T, Philip Morris oder Tesla ebenfalls unter Druck geraten. In Deutschland stehen am Freitag die Ergebnisse des Softwarekonzerns SAP und von Mercedes-Benz im Fokus. Bei den Konjunkturdaten standen unter anderem die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Euro-Zone im Terminkalender.