Asiens Anleger optimistisch

An den Aktienmärkten in Fernost haben Anleger auf überraschend starke Konjunkturdaten aus China vorsichtig optimistisch reagiert. "Die besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten zerstreuen die Befürchtungen einer schwachen Erholung, aber sie zeigen auch keine starke Erholung", sagte Tao Chuan, Analyst beim Broker Soochow Securities in Peking. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen zogen leicht an. In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,5 Prozent auf 28.659 Punkte zu und verbuchte damit zum achten Mal in Folge Gewinne.