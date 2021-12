Kursgewinne im Dax Börsen trotz Omikron auf Rekordjagd

Die Kursrallye in den USA treibt auch den Dax weiter in die Höhe. Der US-Index S&P 500 notiert trotz Omikron-Welle auf Rekordhoch. Auch der Nikkei legt zu: In Japan ist die Industrieproduktion kräftig gestiegen.