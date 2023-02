Börse Dax nach Zahlenflut im Plus erwartet

Börse New York schließt uneinheitlich, Fed-Protokolle verunsichern

In den USA gelang es der Technologiebörse Nasdaq knapp im Plus zu schließen, während an der Wall Street moderate Verluste verbucht wurden. Im Fokus hatte das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed gestanden. Es zeigte große Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar. Über eine Zinspause war laut Mitschrift nicht gesprochen worden. Die Experten der Credit Suisse sehen keine neuen geldpolitischen Signale für den von Zinssorgen geprägten Markt. Die Fed bleibe fokussiert auf Inflationsrisiken, und die Wirtschaftsdaten seit der Sitzung hätten die restriktive Haltung der Notenbanker noch untermauert, hieß es.