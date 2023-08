Die Hoffnung auf ein Ende der Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hatte die Börsen im Monatsverlauf zunehmend beflügelt, womit im Juli unter dem Strich Gewinne verbucht wurden. Positive Impulse lieferte zudem die Berichtssaison, die bisher besser als erwartet verlief. Knapp 80 Prozent der Unternehmen aus dem breiten S&P-500-Index, die bereits ihre Zahlen vorgelegt hätten, hätten bislang mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Etwa die Hälfte der Konzerne haben demnach ihre Zahlen schon vorgelegt.

Gemischte Vorgaben aus Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,7 Prozent zu. Er folgte damit den positiven Vorgaben aus den USA. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte hingegen 0,3 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong auf der Stelle trat. Am Vortag hatten die Märkte in China noch von der Hoffnung auf Stützungsmaßnahmen der Regierung profitiert.