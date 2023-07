Zum Handelsstart am Montag hatten die Banken zunächst ein kleines Minus für den Dax vorausgesagt, doch der deutsche Leitindex ist mit plus 0,28 Prozent auf knapp 16.200 Punkte in die neue Handelswoche gestartet. Damit rückt das Rekordhoch von Mitte Juni bei 16.427 Punkten wieder in den Fokus nach einem Gewinn von rund 16 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Montagmorgen mit Gewinnen erwartet.