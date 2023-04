Börse Dax steigt auf Jahreshoch

Neben der allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten mit Kursgewinnen an den Aktienbörsen in Asien wurde am Markt auch auf die angekündigte Kürzung der Fördermenge durch Staaten des Ölverbunds Opec+ und den jüngsten Rückgang der Ölreserven in den USA verwiesen. Die Ölpreise konnten sich mittlerweile deutlich von den längerfristigen Tiefständen erholen, die im März mit der Sorge vor einer neuen Bankenkrise erreicht worden waren.