Schwacher Außenhandel Chinas belastet Asien-Börsen

An den asiatischen Aktienmärkten sind die Kurse am Mittwoch gefallen. In Tokio büßte der japanische 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,72 Prozent auf 27.686 Punkte ein. In China belasteten schwache Außenhandelsdaten und überlagerten weitere Lockerungen der Corona-Auflagen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen verlor zuletzt rund ein halbes Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gab Der Hang-Seng-Index im späten Handel rund ein Prozent nach.

Bitcoin unter 17.000 Dollar

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin ist weiterhin unter Druck und notierte auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei 16.779 US-Dollar. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.