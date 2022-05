Börse Dax mit weiteren Gewinnen zu Wochenbeginn

Händlerin in Frankfurt: Der Dax, so scheint es, kann sich nachhaltig von der 14.000-Punkte-Marke absetzen

Der Dax wird am Montag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Händler und Banken berechneten zum Xetra-Start ein Plus von 0,63 auf 14.554. Am Freitag hatte er 1,6 Prozent auf 14.462 Punkte zugelegt. Positive US-Konjunkturdaten hatten die Anleger in Europa zum Wochenausklang zum Kauf ermuntert.

Dax

Auch an der Wall Street überwog der Optimismus. Alle drei großen Indizes beendeten die lange Serie von Verlust-Wochen. Anleger sahen am Freitag Anzeichen dafür, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Zudem stiegen die Konsumausgaben der Verbraucher. Auch wuchs die Hoffnung, dass die Notenbank Fed ihre geldpolitischen Zügel anziehen kann, ohne damit die Wirtschaft in eine Rezession zu drängen. Damit beendeten alle drei großen Indizes die mit sieben Wochen längste Serie von Verlust-Wochen seit Jahrzehnten.

Der Dow Jones gewann 1,7 Prozent auf 33.212 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 3,3 Prozent auf 12.131 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 2,5 Prozent auf 4158 Punkte zu. Am Montag findet in den USA wegen des Feiertags Memorial Day kein Handel statt. Impulse von der Wall Street für den deutschen Handel fehlen also.

Nasdaq 100

Die Experten der Credit Suisse sehen den Optimismus der Anleger durch jüngste Unternehmensergebnisse und US-Wirtschaftsdaten gestärkt. Sie sprachen von einer "Erleichterungsrally", die vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq zuletzt wieder deutlich von ihrem Tiefststand seit November 2020 aus nach oben getrieben hatte.

An diesem Montag stehen die deutschen Inflationszahlen für Mai im Anlegerfokus, die am frühen Nachmittag erwartet werden. Die Inflationsanstiege der vergangenen Monate seien Treiber der Zinserwartungen rund um den Globus und damit das dominierende Thema an den Finanzmärkten gewesen, erinnerten die Experten des Helaba-Research-Teams. "Im Monatsvergleich dürfte sich der Preisanstieg zwar verlangsamt haben. Anders als in den USA hat die Jahresinflation hierzulande ihren Höhepunkt aber noch nicht überschritten", glaubt Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Siemens im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der Industriekonzern hat nach eigenen Angaben den größten Auftrag in der 175-jährigen Geschichte des Elektrotechnikkonzerns erhalten. Zusammen mit zwei Partnern habe man in Ägypten einen Vertrag über den Bau eines 2000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeits-Zugnetzes unterzeichnet. Demnach entfällt allein auf Siemens ein Auftragswert von 8,1 Milliarden Euro. Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate für die Siemens-Papiere zuletzt um 4,9 Prozent nach oben.

Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien von Traton, die auf Tradegate um 0,8 Prozent auf 17,13 Euro fielen. Sie litten unter einem verhaltenen Analystenkommentar der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas. Bei einem Kursziel von 15 Euro sehen die Exane-Experten nicht ausreichend Kurspotenzial und stuften die Papiere der Volkswagen-Tochter von "Neutral" auf "Underperform" ab. Bitcoin deutlich über 30.000 Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin notierte auf der Handelsplattform Bitstamp am Montagmorgen (MEZ) bei 30.566 US-Dollar und damit mehr als 1000 Dollar höher als noch am Freitagabend. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Bitcoin

Ölpreise steigen zu Wochenbeginn Die Ölpreise sind mit Gewinnen in die Woche gestartet. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 119,88 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 84 Cent auf 115,90 Dollar. Beide Sorten notieren auf dem Niveau von Anfang März.

Auftrieb erhielten die Preise unter anderem durch Nachrichten aus China, die auf eine steigende Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft hindeuteten. So wurde in der Wirtschaftsmetropole Shanghai allen Betrieben erlaubt, die Produktion ab Juni wieder aufzunehmen. Zudem hieß es von offizieller Seite, dass der Ausbruch des Coronavirus in Peking unter Kontrolle sei.

Darüber hinaus hat die EU-Kommission Kreisen zufolge im Streit über die Pläne für ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland einen Kompromissvorschlag präsentiert. Der Entwurf sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, zunächst nur die Einfuhr von per Schiff transportiertem Öl auslaufen zu lassen. Über die Druschba-Pipeline transportiertes Öl würde bis auf Weiteres ausgenommen werden. Sollte der Kompromissvorschlag angenommen werden, dürfte sich das Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt erst einmal verknappen. Auch diese Aussicht stützt die Preise.