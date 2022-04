Händlerin an der Deutschen Börse: In China ist die Arbeitslosigkeit so hoch wie seit fast zwei Jahren nicht mehr

Der Dax ist nach dem langen Osterwochenende schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex büßte im frühen Handel am Dienstag 0,79 Prozent auf 14.052 Punkte ein und büßte damit seine Kursgewinne vom Gründonnerstag ein. Die runde Marke von 14.000 Punkten bleibt eine wichtige Unterstützung. Der MDax gab um 0,61 Prozent auf 30.482 Zähler nach und der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 verlor 0,9 Prozent.

Dax

Experten verwiesen am Morgen auf die internationalen Vorgaben, da andere wichtige Börsen am Ostermontag schon wieder geöffnet waren. In den USA hatte der Dow Jones Industrial zu Wochenbeginn leicht im Minus geschlossen, in Asien machen die anhaltenden Lockdown-Maßnahmen in China weiter Schlagzeilen. Nach einem starken Start in das Jahr hat die Wirtschaft dort zuletzt deutlich an Schwung verloren.

Keine Entlastung bringt auch die Lage in Osteuropa mit sich. "Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt lassen weiter auf sich warten und mit den neuen russischen Vorstößen in der Ostukraine ist wohl kaum mit einer erhöhten Risikobereitschaft zu rechnen", hieß es am Morgen von der Helaba. Laut Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets warten die Anleger nun auch auf die Quartalszahlen großer US-Technologiekonzerne wie etwa Netflix oder Tesla.

Hellofresh im Fokus In Deutschland war die Nachrichtenlage nach dem Osterwochenende unternehmensseitig äußerst dünn. Die in den vergangenen Monaten besonders stark unter Druck geratenen Aktien von Hellofresh könnten einen Blick wert sein, weil Bernstein Research für den Kochboxenlieferanten mit 32 Euro ein im Analystenvergleich besonders niedriges Kursziel nennt. Die Titel wurden vorbörslich aber nur wenig bewegt gehandelt. Nur auf den ersten Blick auffällig entwickeln könnten sich die Aktien des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf und des Flugzeugbauers Airbus, die allerdings am Dienstag ex Dividende gehandelt werden. Der Dividendenabschlag liegt bei 0,70 und 1,50 Euro.

US-Anleger halten sich zurück Die wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. Die Indizes überschritten immer wieder die Nulllinie – mal von oben, mal von unten. Zum Schluss gab der Dow Jones Industrial um 0,11 Prozent auf 34.411 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,02 Prozent auf 4391 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte hingegen um 0,13 Prozent auf 13.910 Punkte zu.

Nasdaq

Die Aktien der Bank of America legten um 3,4 Prozent zu. Das Finanzunternehmen hatte im ersten Quartal zwar weniger verdient. Analysten hatten im Vorfeld aber mit schlechteren Zahlen gerechnet. Twitter-Aktien gewannen nach einer Schwächephase zu Handelsstart am Ende 7,5 Prozent. Das Management der Internet-Kommunikationsplattform hatte am Freitag Gegenmaßnahmen für den von Tesla-Chef Elon Musk angekündigten Übernahmeversuch ergriffen.

Gemischte Vorgaben aus Asien Gemischt ausgefallene chinesische Konjunkturdaten setzen den Aktienmärkten in Asien zu. Die Börse Shanghai büßte am Dienstag 0,6 Prozent auf 3177 Punkte ein. Der Hongkonger Leitindex rutschte um 2,5 Prozent ab. Der japanische Nikkei-Index hielt sich dagegen dank Kursgewinnen der Chipwerte 0,7 Prozent im Plus bei 26.985 Zählern. In China wuchs die Wirtschaft zwar im ersten Quartal überraschend stark. Allerdings fiel wegen der jüngsten Corona-Welle und des Ukraine-Kriegs der Einzelhandelsumsatz im März mit 3,5 Prozent doppelt so stark wie erwartet, während die Arbeitslosigkeit mit 5,8 Prozent so hoch ausfiel wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. "Wir erwarten weitere Konjunkturhilfen, vor allem in Form verstärkter Infrastruktur-Investitionen", sagte Wang Tao, Chef-Volkswirt für China bei der Bank UBS. Änderungen in der Pandemie-Politik oder Wachstumsprogramme um jeden Preis seien allerdings nicht in Sicht.

Bitcoin pendelt um 40.000 US-Dollar Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin pendelt weiter um die Marke von 40.000 US-Dollar. Am langen Osterwochenende rutschte die Cyberdevise wieder unter diese Marke, zuletzt notierte der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp aber wieder stärker bei 40.700 US-Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte die Kryptowährung noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Bitcoin

Ölpreise etwas schwächer Die Ölpreise haben am Dienstag nach den jüngsten Gewinnen etwas nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,06 US-Dollar. Das waren 10 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 107,94 Dollar.

Brent

Am Ölmarkt sorgen sich die Anleger weiter um die Nachfrage aus dem wichtigen Verbrauchsland China. Zudem blicken die Anleger nach Libyen. Angesichts von Demonstrationen gegen den Premierminister musste das Sharara-Ölfeld jüngst geschlossen werden. Es wird befürchtet, dass die Ölproduktion des Landes noch weiter sinkt.