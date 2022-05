Börse Dax mit schwachem Start in den Mai

Nach der letztlich recht stabilen Vorwoche zeichnet sich für den Dax zum Wochenauftakt nach sehr schwachem US-Handel am Freitag ein erneuter Rückschlag ab. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,16 Prozent auf 13.934 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird 1,7 Prozent tiefer erwartet.

In der Vorwoche hatte sich der Dax zeitweise bereits 13.500 Punkten genähert, bevor ihm eine merkliche Erholung gelang. Dennoch blieb für den April ein Verlust von gut zwei Prozent. "Dass jetzt ausgerechnet der Mai beginnt, dem ein besonders schlechter Ruf vorauseilt, ist sicherlich nicht hilfreich", erläuterte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

In den USA waren die wichtigsten Indizes vor dem Wochenende wieder tief abgetaucht. An der Technologiebörse Nasdaq landete der Auswahlindex Nasdaq 100 nach seinem schwächsten Monat seit 2008 auf dem tiefsten Niveau seit März 2021.

Der Fokus der Anleger richtet sich in dieser Woche auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit der Fortsetzung der Zinswende. Nach jüngsten deutlichen Signalen der Fed angesichts der hohen Inflation wird am Markt mit einer stärkeren Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Höhere Zinsen belasten tendenziell den Aktienmarkt.

Trotz vorerst wohl weiter hohen Schwankungen dürften robustere Unternehmen aber in der Lage sein, beständigere und stärkere Ergebnisse zu liefern, schrieb Matthew Benkendorf, Investmentstratege bei Vontobel Quality Growth, mit dem Hinweis auf den Verlauf der aktuellen Berichtssaison sowie auf die kommenden Quartalsbilanzen. Qualitätsunternehmen mit hohen Gewinnspannen könnten Kostensteigerungen und Inflation auffangen, so Benkendorf. Stark unter Druck stehen am deutschen Aktienmarkt die Papiere von Adler Group . Bereits am Freitagabend hatte der Immobilienkonzern mitgeteilt, dass der Wirtschaftsprüfer KPMG nicht in der Lage sei, nach der Beendigung der Abschlussprüfung ein Prüfungsurteil für den Konzern- und den Einzelabschluss 2021 abzugeben.

Die Jahreszahlen, die Adler ungeachtet dessen am Samstag dennoch vorlegte und unter dem Strich wegen Abschreibungen ein Verlust gut einer Milliarde Euro offenbarten, dürften für die Anleger wohl nur zweitrangig sein. Vorbörslich auf Tradegate rauschten die Aktien um 38 Prozent zum Xetra-Schluss in den Keller. Das Adler-Debakel dürfte auch den gesamten Immobiliensektor belasten, sagte ein Händler. Quartalszahlen gab es zudem vom Autozulieferer Stabilus , dessen Aktien vorbörslich auf Tradegate kaum verändert notierten. Stabilus habe vor allem umsatzseitig klar besser als erwartet abgeschnitten, wenn auch die Margen etwas niedriger seien als gehofft, sagte ein Börsianer. Letzteres könnte im Verlauf Gewinnmitnahmen auslösen, mahnte er zur Vorsicht.

Nordex sanken auf Tradegate vorbörslich um 1,7 Prozent zum Xetra-Schluss. Marktteilnehmer begründeten dies mit den gekappten Umsatz- und Margenzielen des dänischen Windkraft-Konkurrenten Vestas ./ Bitcoin fällt unter 39.000 Dollar

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin notierte am Montagmorgen (MEZ) auf der Handelsplattform Bitstamp knapp unter 39.000 Dollar. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Ölpreise starten mit Abschlägen in die Woche Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Belastung kam vom steigenden US-Dollar, der Erdöl für Anleger außerhalb des Dollarraums verteuerte. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,02 Dollar. Das waren 1,12 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,02 Dollar auf 103,67 Dollar.

Seit einiger Zeit schwanken die Erdölpreise um die Marke von 100 Dollar. Während der Brent-Preis meist klar über der Marke liegt, bewegt sich der WTI-Preis auf etwas niedrigerem Niveau. Im Vergleich zum Jahresanfang sind die Preise deutlich um gut 35 Prozent gestiegen, was vor allem am Ukraine-Krieg liegt. Schon im Vorfeld der russischen Invasion waren die Rohölpreise deutlich gestiegen. Für tendenziellen Auftrieb sorgt das knappe Angebot, das insbesondere auf scharfe Sanktionen vornehmlich westlicher Länder gegen Russland zurückgeht. Tendenzielle Belastung übt dagegen die Corona-Politik Chinas aus, die mit strengen Eindämmungsmaßnahmen konjunkturelle Belastung hervorruft und eine geringere Rohölnachfrage bewirkt. Nikkei schließt vor Feiertagen knapp im Plus Unmittelbar vor einer Reihe von Feiertagen in Japan halten sich Investoren mit Engagements an der Börse in Tokio zurück. Der Nikkei-Index stieg am Montag um 0,2 Prozent auf 26.890 Punkte. Anleger könnten erst mit Verzögerung auf den Zinsentscheid der US-Notebank Fed reagieren, weil der japanische Aktienmarkt in den kommenden drei Tagen geschlossen bleibe, sagte Shoichi Arisawa, leitender Analyst beim Brokerhaus IwaiCosmo. "Außerdem kommen nach dieser Serie von Feiertagen wichtige Konjunkturdaten aus den USA." Das erschwere Investitionsentscheidungen.