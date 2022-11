Börsen in Asien geben nach

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag nachgegeben. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um ein halbes Prozent. In Japan schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent tiefer. Moderate Gewinne gab es in Australien.

Bitcoin nähert sich 17.000-Punkte-Marke

Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin notierte auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei 16.740 US-Dollar.