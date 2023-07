Wacker Chemie legten um 1,5 Prozent zu. Das Spezialchemie-Unternehmen hatte erst Mitte Juli seine Prognosen für 2023 gesenkt und sie nun bekräftigt. Elmos im SDax sackten dagegen nach teils schwächer als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Dortmunder Halbleiterherstellers um 4,5 Prozent ab.

Zinsanhebung schlägt in USA keine großen Wellen

Auf die erneute Leitzinsanhebung in den USA haben die New Yorker Börsen am Mittwoch letztlich nur wenig reagiert. Zwischenzeitlich etwas deutlichere Kursgewinne im Anschluss an die Notenbank-Entscheidung revidierten die Indizes danach größtenteils wieder. Am Ende des Tages stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,23 Prozent höher bei 35.520 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,02 Prozent auf 4566 Zähler. Mit minus 0,4 Prozent schloss der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 beim Stand von 15.499 Punkten.