Asien-Börsen profitieren von Aussagen zur Corona-Pandemie

Hoffnungen auf eine baldige Erholung der chinesischen Wirtschaft schieben zum Wochenschluss die asiatischen Aktienmärkte an. In China gewann die Börse Shanghai 0,7 Prozent. Der Markt in Hongkong legte 1,4 Prozent zu. Kurz vor dem Beginn des chinesischen Neujahrsfestes trieben vor allem ausländische Anleger die Kurse in der Volksrepublik bei einem niedrigen Handelsvolumen an. Ein Vertreter der Nationalen Gesundheitskommission hatte zuvor erklärt, der Höhepunkt der Welle an schwer erkrankten Corona-Patienten sei überschritten und damit Hoffnungen auf eine baldige Erholung der Wirtschaft geschürt.