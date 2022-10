Nikkei auf Sechs-Wochen-Hoch

Die Freitagsrally an der Wall Street und Schnäppchenjäger in China treiben Asiens Börsen zum Wochenauftakt an. Der japanische Aktienindex Nikkei schloss am Montag 1,8 Prozent im Plus auf einem Sechs-Wochen-Hoch von 27.587 Punkten. Die starken US-Konjunkturdaten vom Freitag trieben vor allem Technologiewerte an. Die chinesischen Börsen gaben zum Wochenstart dagegen erneut nach. Nicht zuletzt war dies schwachen Daten aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft geschuldet.

Bitcoin stabil

Der Bitcoin hält sich weiterhin über der Marke von 20.000 US-Dollar. Zuletzt notierte die weltweit bekannteste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp bei 20.500 US-Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.