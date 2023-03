Der Dow Jones Industrial gewann 0,98 Prozent auf 32.560 Punkte und hat inzwischen wieder einen guten Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht. Vor zwei Wochen – nach Bekanntwerden der Abwicklung von Silvergate Capital, der Schließung der Silicon Valley Bank sowie weiterer mittelgroßer Banken – war der bekannteste Wall-Street-Index steil auf Talfahrt gegangen. Innerhalb weniger Tage hatte er bis zu sechs Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 1,3 Prozent auf 4003 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,4 Prozent auf 12.741 Zähler nach oben.

Asien legen zu vor Fed-Entscheid

Auch in Asien haben die Anleger am Mittwoch auf ein weiteres Abflauen der Krise einiger regionaler US-Banken gesetzt. Zudem richteten sich die Blicke auf die Zinsentscheidung der Fed. Angesichts der Bankenkrise rechneten zuletzt zunehmend mehr Experten mit einer Pause im Zinserhöhungszyklus. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,3 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,7 Prozent.