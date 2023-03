Durchwachsene Stimmung in Asien

Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,8 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank um 0,2 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,7 Prozent ein. Gewinne gab es hingegen in Südkorea, Taiwan und Australien.

Bankenbeben treibt Bitcoin nach oben

Die anhaltenden Sorgen um die Stabilität des Bankensektors treibt Anleger in Bitcoin. Die Cyber-Devise steigt am Donnerstag um 2,8 Prozent auf 29.178 Dollar, den höchsten Stand seit Juni vergangenen Jahres. Branchenkennern zufolge flüchteten Investoren zuletzt in Anlagealternativen wie Bitcoin, um Liquidität zu parken. Seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SNB) vor drei Wochen hat Bitcoin rund 40 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn kommt die Cyber-Devise auf ein Plus von gut 72 Prozent.