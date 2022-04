Deutsche Börse in Frankfurt am Main: Erholung zum Ende der verkürzten Handelswoche

Zum Ende der verkürzten Handelswoche vor Ostern hält sich die Kauflaune der Anleger am deutschen Aktienmarkt in Grenzen. Zuletzt gewann der Dax am Donnerstag 0,22 Prozent auf 14.107 Punkte. Der MDax notierte kaum verändert mit plus 0,05 Prozent auf 30.421 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ein Plus von 0,4 Prozent.

Am Dienstag war der Dax zeitweise auf ein Vierwochentief von 13.887 Punkten abgesackt, hatte die runde Marke von 14.000 Punkten aber zügig wieder überschritten. Am Mittwoch hatte sich wenig getan. Weil es im Ukraine-Konflikt keine Entspannungssignale gebe, bleibe die Risikobereitschaft gering, erläuterten die Experten der Helaba.

Dax

Wichtigstes Ereignis am Nachmittag ist die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), die auf immer größere Herausforderungen reagieren muss. Ökonomen erwarten, dass wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone wie angekündigt fortgesetzt wird. Angesichts der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber weiter eher vorsichtig vorgehen. Auf ihrer März-Sitzung hatten die Notenbanker einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Eine Leitzinserhöhung vom Rekordtief bei 0 Prozent wird zunehmend zum Jahresende erwartet. In den USA und Großbritannien haben die Zentralbanken den Leitzins hingegen bereits angehoben.

Drägerwerk mit Kursrutsch Unter den Einzelwerten standen im Dax HeidelbergCement und Daimler Truck mit einem Plus von rund 1 Prozent an der Spitze. Lange Gesichter gab es bei den Anlegern von Drägerwerk. Eine verhaltenere Jahresprognose ließ die Aktien des Medizintechnik-Herstellers im SDax um 5,5 Prozent abrutschen. Das Unternehmen hält zwar zunächst an seinem Ausblick fest. Aufgrund von zunehmenden Schwierigkeiten bei der Lieferung elektronischer Bauteile sei allerdings nun nur noch das Erreichen des unteren Endes der Prognosespanne zu erwarten, teilte das Unternehmen mit. US-Großbanken mit Quartalszahlen Interessant werden könnten am Nachmittag zudem Quartalszahlen weiterer US-Banken, darunter Goldman Sachs, Citigroup und Morgan Stanley. Am Vortag hatte JPMorgan den Zahlenreigen der großen Investmentbanken in den USA eröffnet. Die Ergebnisse blieben auch wegen der Folgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hinter den Erwartungen.

US-Börsen fester, Tech-Werte im Aufwind Nach zwei schwachen Börsentagen in den USA standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Nach einem trägen Handelsbeginn nahmen die Kurse immer mehr Fahrt auf. Das galt vor allem für die Technologieaktien. Rückenwind kam vom Anleihemarkt, wo die Renditen trotz erneut überraschend hoher Preisdaten nicht weiter anzogen, sondern den zweiten Tag in Folge nachgaben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum Schluss um 1,01 Prozent auf 34.564 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,12 Prozent auf 4446 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg stärker um 1,99 Prozent auf 14.217 Zähler.

Nasdaq

In den USA sind die Erzeugerpreise im März noch stärker als erwartet gestiegen. Sie erlebten den stärksten Anstieg seit Erhebungsbeginn im Jahr 2010. Die hohe Inflation hatte den Aufwärtsdrang der US-Aktien in den vergangenen Wochen spürbar gebremst. Am Vortag hatten allerdings Verbraucherpreise erste Hoffnungen geweckt, dass die Teuerung den Höhepunkt erreicht haben könnte. Asiatische Börsen legen ebenfalls zu Die asiatischen Börsen sind am Donnerstag im Gleichschritt mit der Wall Street gestiegen. Die Renditen der US-Staatsanleihen stabilisierten sich, der Dollar ging zurück und die jüngsten US-Daten weckten offenbar auch die Hoffnungen der Anleger in Asien.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 27.183 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1906 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Bitcoin erholt sich wieder Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin erholt sich wieder von ihrem jüngsten Kursrutsch. Auf der Handelsplattform Bitstamp notierte die Cyberdevise zuletzt knapp 3 Prozent höher bei 41.200 US-Dollar. Anfang der Woche rutschte der Bitcoin unter die Marke von 40.000 US-Dollar. Im November vergangenen Jahres erreichte die Kryptowährung noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Bitcoin

Ölpreise geben wieder nach Die Ölpreise haben am Donnerstag nach zwei Gewinntagen in Folge nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,05 US-Dollar. Das waren 73 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,13 Dollar auf 103,12 Dollar.

Brent

Zuletzt hatte die Aussicht auf eine steigende Nachfrage nach Rohöl die Kurse angetrieben, nachdem die ansonsten scharfen Corona-Maßnahmen in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai gelockert worden waren. China als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zählt zu den bedeutendsten Erdöl-Verbrauchern. Zudem dürfte die Notenbank des Landes weitere Maßnahmen ergreifen, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen. Allerdings sprechen derzeit auch Argumente für ein steigendes Ölangebot, wodurch die Ölpreise sinken dürften. So sind die US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Zudem haben die Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur nationale Ölreserven freigegeben, um die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs abzumildern.