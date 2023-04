Kursgewinne an der Wall Street dürften dem Dax am letzten Handelstag der Woche den Weg nach oben ebnen. Nach dem Xetra-Schluss am Vortag hatte der US-Leitindex Dow noch um 0,6 Prozent zugelegt und erstmals seit zwei Monaten die Marke von 34.000 Zählern hinter sich gelassen. Die Hoffnung auf eine Pause im Zinserhöhungsreigen der US-Notenbank Fed hatte an den US-Börsen die Kurse befeuert, vor allem die der zinsabhängigen Technologietitel. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitagmorgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,3 Prozent höher auf 15.770 Punkte.