Einen Kursrutsch von fast 30 Prozent gab es bei Bed Bath & Beyond, nachdem der Haushaltswaren-Händler selbst an seinem Fortbestand zweifelt. Das Unternehmen erwägt nach eigenen Aussagen weiter alle strategischen Alternativen, um die Finanzlage zu verbessern – inklusive des Verkaufes von Geschäftsteilen.

Gewinne in Asien

Asiatische Aktien haben am Freitag gewonnen, während der Dollar in einem Monatshoch hängen geblieben ist. Die Börse in Tokio hat sich am Freitag stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,6 Prozent höher bei 25.975 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 0,6 Prozent und lag bei 1880 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.