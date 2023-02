US-Anleger reagierten erleichtert auf Jerome Powells Rede

Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Bekämpfung der Inflation in den USA hat die dortigen Börsen am Dienstag letztlich beflügelt. Die Anleger reagierten unter dem Strich erleichtert auf Aussagen des heimischen Notenbankchefs Jerome Powell, wonach unter anderem der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe. Allerdings sei dieser noch in einem "sehr frühen Stadium" und weitere Fortschritte dürften noch einige Zeit dauern. Gleichwohl zogen insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte deutlich an.

Am Dienstag schloss der Dow Jones mit 34.156,69 Punkten um 0,8 Prozent im Plus, der technologielastige Nasdaq 100 befand sich mit 12.113,79 Zählern um 1,9 Prozent im Plus.