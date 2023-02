Börse Dax legt am Rosenmontag zu

Am Aktienmarkt deuten sich am Rosenmontag leichte Gewinne für den deutschen Leitindex an. Die Rückkehr der Commerzbank in den Dax gibt dem Index Auftrieb. Asiatische Aktienmärkte starten zurückhaltend in die neue Handelswoche, auch weil in den USA wegen eines Feiertags am Montag kein Handel stattfindet.