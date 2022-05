Beim Dax dürfte die Aufwärtsdynamik nach dem starken Vortag am Mittwoch nachlassen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn aber ein weiteres Plus von fast 0,2 Prozent auf 14.212 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls moderat höher erwartet. Am Dienstag schloss der Dax mit einem Plus von 1,59 Prozent bei 14.186 Zählern.

Dax

Die Experten der Commerzbank sprachen von einem wieder zurückkehrenden Risikoappetit der Anleger angesichts der am Vortag ebenfalls starken US-Börsen. Treiber seien gute Wirtschaftsdaten wie etwa robuste US-Einzelhandelsumsätze vom Vortag. Charttechnisch wird es ebenfalls spannend, da der Dax den seit Januar bestehenden Abwärtstrend vorerst nach oben durchbrochen hat.

Starke Konjunkturdaten erhöhen aber auch den Spielraum der Notenbanken für eine geldpolitische Straffung, worauf die Experten der niederländischen Bank ING hinwiesen. Die hohen Verbraucherpreise bleiben das große Problem. Höhere Zinsen begünstigen tendenziell festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen gegenüber Aktien.

Alle Indizes, Fonds und Aktien auf einen Blick:

Hier geht es zu unserer Börsenseite

Siemens Energy will Siemens Gamesa offenbar komplett übernehmen Dass Siemens Energy Kreisen zufolge seine spanische Tochter Siemens Gamesa komplett übernehmen will, wäre laut Händlern ein Schritt, über den schon lange spekuliert worden sei. Damit würde der Energietechnikkonzern seine Anstrengungen verstärken, eine Trendwende bei dem problemgeplagten Windkraftunternehmen herbeizuführen. Der Schritt wäre strategisch sinnvoll und könnte sich positiv auf die Aktie auswirken. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen die Siemens-Energy-Titel vorbörslich knapp 1 Prozent.

Die Aktien der Commerzbank verteuerten sich noch etwas deutlicher. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass die italienische Unicredit vor Ausbruch des Ukraine-Krieges Ende Februar einen Kauf der Konkurrentin und deren Zusammenlegung mit der deutschen Tochter Hypo Vereinsbank erwogen habe. Einem Börsianer zufolge ist das Thema zwar aufgeschoben, aber noch nicht vom Tisch: "Die Fusionsfantasie ist zurück." US-Börsen klar im Plus Nach erfreulichen US-Konjunkturdaten und positiven Signalen aus Asien hat am Dienstag die Risikofreude am New Yorker Aktienmarkt spürbar zugenommen. Hatten sich die Indizes zum Wochenbeginn angesichts hartnäckiger Wachstumssorgen noch schwergetan, rückten sie nun vor.

So gewann der Dow Jones Industrial 1,34 Prozent auf 32.654 Punkte. Seit seinem in der vergangenen Woche erreichten Tiefstand seit März 2021 hat der Leitindex nun um 4,6 Prozent zugelegt. Der S&P 500 als marktbreiter Index rückte am zweiten Handelstag der Woche um 2,02 Prozent auf 4088 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100, der noch in der Vorwoche erstmals seit November 2020 klar unter die Marke von 12.000 Zählern getaucht war, kam mit plus 2,62 Prozent auf 12.564 Zähler noch deutlicher voran. In Asien nahm die Hoffnung zu, dass der Corona-Lockdown in Shanghai gelockert werden könnte. In der chinesischen Metropole wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet, was als Bedingung für eine Milderung der scharfen Virusmaßnahmen gilt. Die harten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gelten als ein Grund für die globalen Lieferkettenprobleme, die das Wachstum gefährden.

Walmart kappt Ziele, Buffett steigt bei Citigroup ein Schlechte Nachrichten verkraften mussten hingegen die Anleger von Walmart. Der größte US-Einzelhändler ächzt angesichts von Inflationsdruck und Lieferkettenproblemen unter hohen Kosten. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im Auftaktquartal kürzte der Shopping-Riese seine Jahresziele. Der Aktienkurs fiel auf den tiefsten Stand seit März 2021. Im Dow waren die Titel der mit Abstand schwächste Wert und verbuchten mit minus 11,4 Prozent ihren größten Tagesverlust seit 1987. Eine Beteiligung von Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway an Citigroup ließ die Aktien der Bank um 7,6 Prozent steigen. Berkshire setzt auf das neue Management.

Asiens Börsen uneinheitlich Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Mittwoch auf keine gemeinsame Richtung einigen. Während der Nikkei von Technologiewerten getrieben auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen kletterte, drückte den Anleger in China die nagenden Zweifel an der hohen Inflation und die Belastung der globalen Wachstumsaussichten auf die Stimmung. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.851 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 1880 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent. Bitcoin pendelt um 30.000-Dollar-Marke Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin kommt nach ihrem Kursrutsch nicht vom Fleck. Zuletzt notierte die Cyberdevise auf der Handelsplattform Bitstamp bei 30.000 US-Dollar. Vergangene Woche war der Bitcoin auf 26.283 US-Dollar gefallen. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar. Seitdem hat sich die Bewertung mehr als halbiert.

Bitcoin

Ölpreise etwas höher Die Ölpreise sind am Mittwoch moderat gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 112,70 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,27 Dollar auf 113,67 Dollar.

Für Auftrieb sorgt am Ölmarkt weiter die Aussicht auf eine etwas gelockerte Corona-Politik in China. Nach Wochen mit drastischen Ausgangssperren in der Wirtschaftsmetropole Shanghai sind dort den vierten Tag in Folge keine neuen Virusinfektionen gemeldet worden. Der strenge Corona-Kurs Chinas belastet die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt schwer und dämpft deren Energienachfrage. Preisauftrieb kam zudem von neuen Lagerdaten aus den USA. Der Verband American Petroleum Institute (API) meldete am Vorabend einen deutlichen Rückgang der landesweiten Erdölbestände. Am Mittwochnachmittag veröffentlicht die US-Regierung ihre wöchentlichen Bestandszahlen.