Nach seinem bisher schwachen Wochenverlauf mit Kursen von zuletzt deutlich unter 14.000 Punkten dürfte sich der Dax am Donnerstag zunächst nur mit kleinen Schritten nach vorne wagen. In Erwartung von Konjunkturdaten und etlichen Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Xetra-Beginn 0,26 Prozent höher auf 13.830 Punkte.

Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent im Plus bei 13.793 Punkten geschlossen. Ihre Aufmerksamkeit richten Börsianer unter anderem auf die deutschen Inflationsdaten. Experten erwarten für April mit einem Plus von 7,2 Prozent zum Vorjahresmonat eine ähnlich hohe Teuerungsrate wie im März. "Der Inflationsdruck ist zu hoch, als dass die Zentralbanken auf irgendetwas anderes schauen können", sagte Anlagestratege Peter Chatwell von der Investmentbank Mizhuo. Im Kampf gegen die Teuerung müssten sie selbst das Risiko einer Rezession in Kauf nehmen. Auf dem Terminplan steht außerdem das Barometer für die Stimmung der europäischen Verbraucher. Hier sagen Analysten einen Stand von Minus 16,9 Punkten voraus. Der GfK-Index für die Konsumlaune der Deutschen war wegen des Ukraine-Kriegs und der Inflation auf ein Rekordtief gefallen.

Im Fokus steht die Berichtssaison mit Quartalszahlen von Unternehmen vor allem aus der zweiten und dritten Reihe sowie Delivery Hero und Linde aus dem Dax, bevor am Nachmittag neue Inflationsdaten aus Deutschland das Interesse auf sich ziehen. Bei einer Inflation von deutlich über 7 Prozent steht die Europäische Zentralbank (EZB) seit einiger Zeit erheblich unter Druck, dem Beispiel der US-Notenbank Fed zu folgen und die Zinsen anzuheben. Dies zusammen mit Rezessionssorgen hatte die Aktienmärkte zuletzt belastet.

Hellofresh und Delivery Hero gefragt Im vorbörslichen Aktienhandel auf Tradegate stiegen Hellofresh um weitere 2,7 Prozent, nachdem sie am Vortag bereits um fast 12 Prozent nach oben geschnellt waren nach starken Quartalszahlen. Der Versender von Kochboxen hat im ersten Quartal die Zahl der Kunden und deren Bestellungen gesteigert. Delivery Hero legten nach Quartalszahlen um 2,6 Prozent zu. Beide Aktien waren in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten. In den USA öffnen der Onlinehändler Amazon, der iPhone-Anbieter Apple sowie der Chip-Hersteller Intel ihre Bücher. Wall Street: Dow stabilisiert sich Nach der steilen Talfahrt vom Dienstag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch stabilisiert. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,19 Prozent bei 33.301 Punkten, nachdem er zwischendurch mehr als ein Prozent fester notiert hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann letztlich 0,21 Prozent auf 4183 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 drehte im späten Geschäft gar ins Minus und verlor am Ende 0,05 Prozent auf 13.003 Punkte.

Mut machten Investoren die Quartalsergebnisse von Microsoft und Visa. "Die Zahlen von Microsoft signalisieren eine recht gute Nachfrage und einen recht positiven Ausblick", sagte Anlagestratege Ryan Detrick vom Vermögensverwalter LPL. "So schwankungsanfällig der Aktienmarkt derzeit auch ist, betrachten wir die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in diesem Jahr weiterhin als sehr gering." Tags zuvor hatte der Dow den tiefsten Stand seit sechs Wochen erreicht und der Nasdaq 100 sogar das niedrigste Niveau seit fast einem Jahr. Bestimmende Faktoren an den Börsen bleiben der Ukraine-Krieg, Lockdown-Maßnahmen in China und der inflationsbedingte Handlungsbedarf, der die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter Druck setzt.

Starke US-Bilanzsaison sorgt für Erholung an Asien-Börsen In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag größtenteils zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende rund 1,5 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang Seng rund 1 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gab dagegen nach den kräftigen Gewinnen am Mittwoch zuletzt leicht nach. Bitcoin erholt sich Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin erholt sich leicht und notierte auf der Handelsplattform Bitstamp zuletzt bei 39.367 US-Dollar und damit 2,4 Prozent im Plus. Die Kryptowährung ist seit Jahresbeginn unter Druck. Im November vergangenen Jahres erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.

Ölpreise geben nach Die Ölpreise sind am Donnerstag von hohem Niveau aus gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 103,91 US-Dollar. Das waren 1,41 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,30 Dollar auf 100,72 Dollar.

Am Ölmarkt wirken seit einiger Zeit gegensätzliche Kräfte. Auf der einen Seite sorgen der Ukraine-Krieg und scharfe Sanktionen des Westens für ein knappes Angebot an Rohöl. Auf der anderen Seite bestehen Nachfragesorgen wegen der strikten Corona-Politik Chinas, wo regionale Virus-Ausbrüche mit drastischen Ausgangssperren bekämpft werden. Während Russland einer der größten Erdölanbieter ist, gehört China zu den größten Nachfrageländern.